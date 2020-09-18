Учреждения социальной сферы Мурманской области открылись после карантинных ограничений

Учреждения социальной сферы Мурманской области открылись после введения на территории региона ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Вице-губернатор Елена Дягилева вчера посетила отделение социальной реабилитации детей-инвалидов Мурманского центра социальной помощи семье и детям и Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

С марта 2020 года социальные учреждения или временно приостанавливали свою деятельность, или работали с серьезными ограничениями.

«Все учреждения открылись, работают в привычном режиме, но с обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора, – сообщила Елена Дягилева. – Кроме того, в социальных сетях были разовые сообщения о неудовлетворительном обслуживании, в частности, в Центре социальной помощи семье и детям. Могу сказать, что эта информация не подтвердилась – и со средствами гигиены, и с питанием в учреждении все в порядке. Мы полагаем, что возникающие кратковременные сложности были вызваны объективными причинами, и, в частности, были связаны с проведением закупок».

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов Мурманского центра социальной помощи семье и детям рассчитано на 15 койко-мест в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому в учреждении числятся 4 человека. С 2020 года в Центре внедрена новая форма полустационарного обслуживания с кратковременным пребыванием детей (нахождение в отделении менее 4-х часов в день).

Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов работает с 1990 года, его деятельность направлена на предоставление социальных услуг и необходимого ухода пожилым гражданам и инвалидам. Учреждение рассчитано на 241 место и располагается в трехкорпусном спроектированном здании, которое отвечает всем требованиям, предъявляемым при проектировании домов-интернатов.

В 2020 году на нужды Дома-интерната предусмотрено выделение финансовых средств в размере 11,9 млн рублей. Они направлены на проведение необходимых ремонтных работ – починку кровли, установку и обновление противопожарной сигнализации и системы вентиляции.