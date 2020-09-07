Учреждения социальной сферы Мурманской области возвращаются к прежнему режиму работы

С 7 сентября изменится формат работы учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Мурманской области. Организации, которые временно приостановили прием граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции, откроют свои двери для получателей социальных услуг.

6 сентября вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева и министр труда и социального развития Сергей Мякишев посетили Отделение дневного пребывания молодых инвалидов – структурное подразделение ГОАУСОН «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения». Исполняющая обязанности директора МКЦСОН Елена Башкирцева и заведующая отделением Наталья Антонова показали готовность учреждения к возобновлению работы.

«Деятельность отделения направлена на социализацию, адаптацию и интеграцию в общество молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, – напомнила вице-губернатор. – Учреждение готово к открытию – социальные слуги в отделении получают 36 человек в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие различные ограничения жизнедеятельности. В удовлетворительном состоянии находятся пищеблок, медицинский кабинет, физкультурный зал, кабинеты, в которых проходят развивающие и поддерживающие занятия».

Отделение укомплектовано необходимым количеством специалистов. Квалификация сотрудников и материально-техническая база позволяют оказывать профессиональную помощь молодым людям с различной степенью способности к самообслуживанию.

Кроме отделения (групп) дневного пребывания молодых инвалидов, 7 сентября работу в штатном режиме начнут социально-реабилитационные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также отделения социальной реабилитации детей-инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания.

Дополнительно в обычном режиме возобновят предоставление государственных услуг Центры занятости населения Мурманской области. Регистрация граждан в качестве безработных и перерегистрация безработных граждан продолжатся в дистанционном режиме до отмены режима повышенной готовности на территории региона.

«Снятие ограничительных мер распространяется и на негосударственных поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, – подчеркнул министр труда и социального развития Сергей Мякишев. – С заявлением о предоставлении социальных услуг необходимо обращаться в государственное областное учреждение социальной поддержки населения или к поставщику по месту проживания получателя этих услуг».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, все форматы социальной поддержки населения будут действовать с соблюдением требований Роспотребнадзора для недопущения распространения COVID-19. Для граждан в возрасте 65 лет и старше режим самоизоляции сохранится до особого распоряжения.