Учреждения соцобслуживания региона в числе лидеров по итогам всероссийского конкурса по продвижению «детского телефона доверия»

Подведены итоги Всероссийского конкурса информационно-просветительских материалов по продвижению общероссийского «детского телефона доверия» 8-800-2000-122. По результатам экспертной оценки в числе лидеров – учреждения социального обслуживания Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, всего на конкурс поступило 148 авторских и коллективно созданных материалов от 92 служб «Детского телефона доверия» из 60 субъектов Российской Федерации.

2 место в номинации «Лучший интерактивный продукт» занял Мурманский центр социальной помощи семье и детям, представивший интерактивную игру «Телефон доверия» – выбор счастливого завтра!» по мотивам телевизионной игры «Своя игра».

3 место в номинации «Лучший информационно-просветительский материал для родителей» – Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения с видеороликом «Одна фраза…».

Имена победителей будут объявлены на XII Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!», который состоится 7–10 сентября в Сургуте.

«Подобные мероприятия направлены на продвижение Детского телефона доверия, который является действенным инструментом в решении острых психологических проблем детей и их родителей», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.