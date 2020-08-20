Учреждения УФСИН России по Мурманской области готовятся к новому отопительному сезону

В исправительных колониях и следственных изоляторах пенитенциарного ведомства региона продолжается работа по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. В настоящее время уже выполнен комплекс мероприятий, который позволит обеспечить бесперебойную работу энергетических объектов.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в мурманском СИЗО-1 проведён плановый ремонт дизель-генератора, в мурмашинской ИК-18 - текущий ремонт трансформаторной подстанции, а также произведена замена части кабельной линии 0,4 кВ.

В мурмашинской ИК-16 и мурманской ИК-17 ведутся работы по замене участков трубопроводов наружных систем отопления и водоснабжения.

Приведён электронный аукцион и заключён государственный контракт на поставку 2800 тонн каменного угля для обеспечения работы котельных учреждений на нужды отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время поставщик продолжает завоз природного топлива в ИК-16, ИК-18, ИК-23 и КП-20.

В следственные изоляторы региона, оленегорскую колонию-поселение и ИК-17 в г. Мурманске уголь не поставляется, так как данные учреждения подключены к центральному отоплению.