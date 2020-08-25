Учреждения УФСИН России по Мурманской области приступили к заготовительной овощной кампании

В целях своевременного обеспечения учреждений уголовно-исполнительной системы Мурманской области сельхозпродукцией урожая 2020 года и длительной сохранности его качества проведён комплекс мероприятий по подготовке овощехранилищ и складских помещений всех учреждений УФСИН к приему и хранению свежих овощей.

Осуществлены ремонтные работы, в том числе систем вентиляции и отопления, что должно гарантировать создание оптимальных условий хранения овощей.

Каждое овощехранилище укомплектовано уборочным, складским инвентарем, приборами для измерения и карточками регистрации температуры и влажности воздуха, нитрат-тестерами. Во всех помещениях проведена дезинфекция, а также комплекс мероприятий по дезинсекции и дератизации.

Комиссионный осмотр овощехранилищ подтвердил, что помещения для хранения овощей готовы к заготовительной кампании.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в овощехранилища уже поступило 60 тонн картофеля раннего и 12 тонн свежей капусты по ранее заключённым контрактам. Также на складах есть достаточный запас маринованных овощей, а также консервированных овощных заготовок для приготовления первых обеденных блюд.

УФСИН уже заключило государственные контракты на поставку свежего картофеля, капусты, моркови, свёклы и лука из различных регионов страны. Ожидается поступление около 520 тонн картофеля, 130 тонн капусты, 42 тонн лука, 35 тонн моркови и 32 тонн свёклы.

Первые поставки овощей запланированы на начало сентября. Объём продукции, который поступит осенью 2020 года от сторонних поставщиков на овощехранилища учреждений, позволит обеспечить колонии и следственные изоляторы овощами для питания осуждённых и подследственных до следующей заготовительной кампании.