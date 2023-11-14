Удалёнка бьёт рекорды по востребованности у бизнеса Мурманской области
Удалённая работа продолжает бить рекорды по востребованности у работодателей. Как отмечают аналитики hh.ru, в 2023 году компании увеличили число вакансий с «удаленкой» в целом по стране до 329 тысяч. Это составляет почти 7% от всего объёма новых рабочих мест в целом на российском рынке труда. Доля дистанционной работы в целом по стране за год выросла на 2%.
Ситуация в Мурманской области, следующая: компании с начала года разместили более 12000 вакансий с удаленным форматом работы. Это составляет 6,9% от всего объёма предложений о работе в регионе. За год местный бизнес нарастил долю таких вакансий с 2,3% до 6,9%. Сейчас на одна вакансию с дистанционным форматом работы местные работодатели могут пригласить кандидатов более 32 раз.
Чаще всего работать вне офиса зовут операторов колл-центров (на эту профессию приходится 68% вакансий от всего объёма, копирайтеров (54%), специалистов техподдержки (44%), страховых агентов (30%), специалистов по подбору персонала (каждая пятая или 23% вакансий), а также программистов и разработчиков (27%), а также переводчиков (28%).
При этом проще всего сейчас найти работу с «удалёнкой» можно в компаниях из ИТ-сферы (40% предложений о работе здесь содержат именно условие работы вне офиса), в финансовом секторе (31%), а также в сфере образования и науки (27%), СМИ и маркетинге (14%). Кроме того, увеличили число вакансий с «удаленкой» работодатели из сферы транспорта (+2% за год), телекома (+4%) (наглядно на диаграмме).
Рейтинг вакансий с «удалёнкой», Мурманская область, 2023:
- Удаленный диспетчер чатов, от 30 000 до 44 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/88740630.
- Специалист по подбору персонала, от 49 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/89217650.
- Оператор call-центра, от 48 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/88678832.
- Начинающий специалист по работе с заявками, от 32 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/86902280.
- Менеджер по работе с клиентами, от 35 000 до 47 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/88294730.
- Менеджер по обработке входящих заявок, до 48 700 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/85226447.
- Специалист по работе с малым и средним бизнесом, от 40 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/89099574.