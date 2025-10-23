«Арктика в цифрах 2025»: эволюция российского присутствия в Арктике через призму различных исторических эпохПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В МОСКВЕ БЫСТРО И С ВЫГОДОЙ
23.10.25 12:00

Удалёнка в Мурманской области: предложений меньше, зарплаты выше

Если в целом по России рынок удалённой занятости продолжает расти, то в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) наблюдается противоположная динамика. В округе число вакансий с возможностью работать из дома, напротив, сократилось на 9% — с 32,2 до 29,3 тысячи за год. В Мурманской области размещено 1,6 тысячи таких предложений, что на 22% меньше, чем в 2024 году (2 тысячи).

Удалённый формат занятости продолжает усиливать позиции: сегодня каждое десятое предложение о работе в России предполагает возможность работать из дома.

По данным hh.ru, с января по сентябрь 2025 года работодатели разместили более 8,1 млн вакансий — это на 12% меньше, чем годом ранее. При этом число предложений с удалёнкой, напротив, выросло на 17% и достигло 745 тысяч (9% от общего объёма). Для сравнения: в 2024 году их было 637 тысяч (7%).

Медианная предлагаемая зарплата на удалёнке в регионе составляет 68 тысяч рублей, что на 24,2 тысячи рублей выше, чем годом ранее (в 2024 году — 43,8 тысячи).

В топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на удалёнке в РФ вошли преимущественно специалисты в сфере IT, аналитики и консалтинга, а также представители смежных направлений. Лидирует дата-сайентист с медианной зарплатой 251,4 тысячи рублей, на втором месте — DevOps-инженер (250,9 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме 2).

Далее идут агент по недвижимости (212,9 тысячи), системный аналитик (201 тысяч), менеджер или консультант по стратегии (200 тысяч), брокер (197,5 тысяча), программист (174,6 тысячи), системный инженер (150 тысяч), сетевой инженер (148,1 тысячи) и BI-аналитик (147,9 тысячи).

Между тем эксперты hh.ru также составили топ-5 самых высокооплачиваемых предложений на удалёнке в Мурманской области:

  • Менеджер по продажам услуг (логистика, таможенное оформление), от 200 000 ₽ за месяц, на руки: https://hh.ru/vacancy/124865937;
  • Оператор (банкротство, без холодного поиска), до 200 000 ₽ за месяц, до вычета налогов: https://hh.ru/vacancy/125319368;
  • Инженер ПТО, от 100 000 до 150 000 ₽ за месяц, на руки: https://hh.ru/vacancy/125459272;
  • Оператор по продажам B2B, от 80 000 до 150 000 ₽ за месяц, до вычета налогов: https://hh.ru/vacancy/124946817;
  • Сотрудник в колл-центр (отдел продаж), от 67 000 до 175 000 ₽ за месяц, на руки: https://hh.ru/vacancy/125469855.

«Удалённая занятость окончательно закрепилась в тройке ключевых факторов выбора работы наряду с уровнем дохода и графиком. Несмотря на то, что часть компаний возвращает сотрудников в офисы, бизнес понимает: без удалёнки сложно конкурировать за лучших специалистов. Особенно это заметно в ИТ, где дистанционный формат стал отраслевым стандартом. Сегодня удалёнка уже не воспринимается как редкая опция: для работодателей это инструмент конкуренции за кадры, а для сотрудников — фактор, определяющий привлекательность компании», — отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

