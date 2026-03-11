Удалёнки становится меньше

Доля предприятий и организаций, практикующих дистанционную занятость, составляет 35%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители кадровых служб 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Сотрудники на удалёнке сегодня есть в 35% компаний, полгода назад о наличии дистанционных работников рассказывали 39% работодателей. В Москве этот показатель заметно выше (43%), тогда как в Санкт-Петербурге он составляет 36%, а в остальных регионах России — 31%. Формат дистанционной работы активнее практикуют в крупном бизнесе: среди компаний со штатом более 1000 человек удалёнка есть у 37%, с численностью до 100 сотрудников — только у 26%.

Лишь 4% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удалённо из-за рубежа. Чуть чаще такой формат встречается на крупных предприятиях (5%).

В компаниях, которые практикуют удалённый формат, он затрагивает лишь небольшую часть коллектива. 3 из 4 респондентов (75%) указали, что на удалёнке работает менее 10% сотрудников. Ещё 13% работодателей сообщили, что удалённые сотрудники составляют от 10 до 20% штата.

Формат дистанционной занятости прочно закрепился за определенными профессиональными областями. Лидером остаётся сфера информационных технологий: в 38% компаний, где практикуется удалёнка, дистанционно работают IT-специалисты. На второе место вышли специалисты по управлению персоналом и рекрутингу, а также бухгалтеры и финансисты (по 18%). Инженеры работают удалённо в 13% компаний, а специалисты по продажам — в 12%. На удалёнке нередко трудятся кол-центры, сотрудники отделов закупок, маркетинга, логистики, юриспруденции, дизайна и аналитики.

Опрос среди представителей московских компаний, нанимающих на удалёнку специалистов из регионов, показал, что географические границы для зарплат практически стерлись. Большинство работодателей Москвы (73%) платят дистанционным сотрудникам, живущим в столице и регионах, одинаково.

Таким образом, удалённая работа в России окончательно перешла из режима вынужденной меры в стабильный и точечный формат. Он применяется ограниченно, в основном для специалистов IT, HR, финансового и инженерного профиля, и сохраняется преимущественно в крупных компаниях.

Время проведения опроса: 2—27 февраля 2026 года.