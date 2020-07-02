«Удалёнку» узаконят

Региональные парламентарии обсуждают поправки в Трудовой кодекс. В мероприятии приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, первый вице-спикер Владимир Мищенко, заместитель главы регионального парламента Наталия Ведищева, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко, представители исполнительной власти региона, общественности.

В поправках, закрепляется три основных вида удалённой работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Кроме того, в законопроекте определяются способы взаимодействия сотрудника и начальника, удобные для обеих сторон. В частности, предлагается ввести электронный документооборот. Кроме того, у тех, кто работает «на удалёнке», появится право быть офлайн — выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно. В законопроекте предусмотрен также ряд других изменений.

- В период пандемии и ограничительных мер, существенная часть сотрудников разных отраслей была переведена на удаленную работу. Стало очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться все чаще, и поэтому требует дополнительного законодательного урегулирования, - отметил Сергей Дубовой.

Сенатор Татьяна Кусайко в ходе обсуждения отметила, что необходимость принятия таких поправок в Трудовой кодекс стала очевидна в период коронавирусной инфекции, когда люди массово начали переходить на дистанционную работу, в связи с чем многие столкнулись с проблемами официального оформления таких трудовых отношений. Тем не менее проект закона направлен на перспективу, так как опыт дистанционной работы в период коронавируса можно и нужно будет использовать в дальнейшем.

«Сам закон – рамочный, но к любому закону добавляется нормативно-правовая база, - подчеркнула она. – Именно поэтому проект и направлен для обсуждения в регионы: существует региональная специфика, которую обязательно нужно учитывать для наполнения этой базы».

В итоге был высказан ряд предложений и пожеланий к данному законопроекту, который осенью будет вынесен в Государственную Думу во втором чтении.

Как отметил Владимир Мищенко, предложения и мнения экспертного сообщества, собранные в ходе обсуждения, будут аккумулированы и доведены членов инициативной группы, внесших в Государственную Думу законопроект о поправках в Трудовой кодекс, направленных на регулирование трудовых отношений в сфере дистанционной занятости.