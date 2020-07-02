В Мурманской области будет создан Фонд содействия жилищному строительствуСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Отчёт губернатора о работе правительства Мурманской области в региональной Думе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.07.20 11:55

«Удалёнку» узаконят

Региональные парламентарии обсуждают поправки в Трудовой кодекс. В мероприятии приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, первый вице-спикер Владимир Мищенко, заместитель главы регионального парламента Наталия Ведищева, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко, представители исполнительной власти региона, общественности.

В поправках, закрепляется три основных вида удалённой работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Кроме того, в законопроекте определяются способы взаимодействия сотрудника и начальника, удобные для обеих сторон. В частности, предлагается ввести электронный документооборот. Кроме того, у тех, кто работает «на удалёнке», появится право быть офлайн — выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно. В законопроекте предусмотрен также ряд других изменений.

- В период пандемии и ограничительных мер, существенная часть сотрудников разных отраслей была переведена на удаленную работу. Стало очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться все чаще, и поэтому требует дополнительного законодательного урегулирования, - отметил Сергей Дубовой.

Сенатор Татьяна Кусайко в ходе обсуждения отметила, что необходимость принятия таких поправок в Трудовой кодекс стала очевидна в период коронавирусной инфекции, когда люди массово начали переходить на дистанционную работу, в связи с чем многие столкнулись с проблемами официального оформления таких трудовых отношений. Тем не менее проект закона направлен на перспективу, так как опыт дистанционной работы в период коронавируса можно и нужно будет использовать в дальнейшем.

«Сам закон – рамочный, но к любому закону добавляется нормативно-правовая база, - подчеркнула она. – Именно поэтому проект и направлен для обсуждения в регионы: существует региональная специфика, которую обязательно нужно учитывать для наполнения этой базы».

В итоге был высказан ряд предложений и пожеланий к данному законопроекту, который осенью будет вынесен в Государственную Думу во втором чтении.

Как отметил Владимир Мищенко, предложения и мнения экспертного сообщества, собранные в ходе обсуждения, будут аккумулированы и доведены членов инициативной группы, внесших в Государственную Думу законопроект о поправках в Трудовой кодекс, направленных на регулирование трудовых отношений в сфере дистанционной занятости.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Игорь
25.06.20 15:03
Любят начальники словами бросаться! Заменили контейнер старый на новый - уже кричат: "Модернизация!" Ну-ну...
Комментарий к новости:В Мурманске модернизируют систему сбора и вывоза отходов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:25«Знахарки». Документальный цикл (12+)16:15«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)17:05«Адмиралъ». Художественный сериал, 3 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области на некоторых АЗС отмечается дальнейший рост цен на бензин-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар укрепился почти на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4,6 млрд кВтч электроэнергии за I полугодие 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Начинаем привыкать к новым тарифам на услуги ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)«Удалёнку» узаконят
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 558 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика