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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.23 15:00

Удалённо, но внутри страны: в России растёт спрос на удаленку как у работодателей, так и у соискателей

Удалёнка прочно и надолго закрепилась на российском рынке труда, а также в каждом регионе. На данный момент треть (27%) соискателей хотят работать только на удалёнке: более 938 тысяч россиян за последние 30 дней по всей стране указали в резюме, что предпочитают дистант работе в офисе.

Среди жителей Мурманской области также есть ценители дистанционной работы, они разместили более 2100 резюме с требованием работать только на удаленке в январе этого года. Между тем пока власть обсуждает вопрос удаленки и возможности работать на российские компании россиянам, находящимся за пределами страны, местные работодатели, не теряя времени активно предлагают и нанимают персонал на дистанте, но внутри страны. 

«Как уже было сказано местные соискатели не снижают интерес к работе удаленно. Особенно эта тенденция прослеживается после каких-либо политических ситуаций или как не странно зимой, когда столбик термометра опускается ниже 20 градусов по Цельсию или погода преподносит множество осадков. В этом время людям всё меньше хочется выходить из дома. Январь 2023 года не стал исключением: доля местных жителей, желающих трудиться исключительно вне офиса, а еще лучше дома в этом месяце составляет 20%.

И в данном случае работодатели пока что готовы поддерживать такую инициативу: 6% местных вакансий в январе предполагают именно удаленный формат работы. Это на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Расширение географии найма персонала и поиск сотрудников вне своего региона, но внутри страны стали устойчивым трендом на рынке труда под влиянием удаленного формата работы», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Треть всех предложений о работе на дистанте в Мурманской области приходится на сферу ИТ и телекома (69% новых вакансий за последний месяц). На втором месте по спросу на удаленщиков работодатели из сферы финансов (53% рабочих мест), на третьем – образовательные учреждения (3%).

Опубликовали около 1% вакансий с дистанционным форматом работы работодатели из СМИ, тяжёлого машиностроения, а также металлургии и сельского хозяйства.

 

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