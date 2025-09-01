Удалённо работающие сотрудники есть сегодня в 4 из 10 компаний

Доля компаний, в которых работают сотрудники на удалёнке, составляет 39%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Сотрудники на удалёнке сегодня есть в 39% компаний. При этом значимых различий между Москвой (42%), Санкт-Петербургом (38%) и другими регионами России (39%) практически не наблюдается.

Лишь 4% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удалённо из-за рубежа.

Работодатели определились с оптимальным форматом занятости, оставив удалёнку там, где это действительно необходимо и эффективно. Количество работодателей, сотрудничающих с работниками из-за рубежа, снижается: если в июне 2023 года такие сотрудники работали в 9% компаний, то в августе 2025 года — только в 4%.

В компаниях, которые практикуют удалённый формат, он зачастую затрагивает лишь небольшую часть коллектива. Подавляющее большинство респондентов (74%) указали, что на удалёнке работает менее 10% сотрудников. Ещё 9% компаний сообщили, что удалённые сотрудники составляют от 10 до 20% штата.

Формат дистанционной занятости прочно закрепился в определенных профессиональных областях. Абсолютным лидером является сфера информационных технологий: в 35% компаний, где практикуется удалёнка, дистанционно работают IT-специалисты. Сотрудники сферы продаж и инженеры работают удалённо в каждой пятой компании. В топ-5 также вошли эйчары (17%), сотрудники бухгалтерии и финансовых служб (12%).

В структуре удалённой занятости также представлены такие сферы деятельности как закупки, call-центр, юриспруденция и маркетинг.

Таким образом, удалённая работа в России перешла из режима вынужденной меры в стабильный и точечный формат. Он применяется ограниченно, в основном для специалистов IT, сферы продаж и инженерного профиля.

Время проведения опроса: 4—26 августа 2025 года.