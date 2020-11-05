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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.20 10:00

Удалённые сотрудники более лояльны к переработкам

Сотрудники на удалёнке лояльнее относятся к переработкам, но и времени на личные дела после работы у них остаётся больше, отмечает сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» поле проедённого опроса.

Отношение к сверхурочной работе у большинства сотрудников осторожное. Безапелляционной позиции «работать нужно исключительно в рабочее время» чуть чаще придерживаются те, кто продолжает ходить на работу: 40% против 34% сотрудников на удалёнке из-за COVID-19 и каждого третьего россиянина, работавшего дистанционно и до коронавируса. Мнение о том, что «иногда можно и задержаться, но лучше не делать это нормой жизни», чуть чаще разделяют обе группы удаленных работников: по 59% против 54% среди сотрудников, которые работают на территории работодателя.

Работать после окончания рабочего дня сотрудникам на удалёнке приходится чаще: среди тех, кто продолжает ходить на работу, каждый пятый никогда не задерживается сверх рабочего времени, среди дистанцинных сотрудников таковых 11-12%.

Да, нередки переработки, но экономится время на дорогу: у дистанционных сотрудников после окончания рабочего дня остается больше времени: в среднем 3,5-3,7 часа против 3 часов у тех, кто работает на территории работодателя.

Однако те, кого компании вывели на удалёнку из-за COVID-19, пока не сумели выстроить столь же эффективный баланс работы и личной жизни, как те, кто работал на удалёнке и до коронавируса. Среди россиян, которые сегодня трудятся на удалёнке из-за COVID-19, личные дела за день успевают сделать 48%, примерно таков же процент и среди работающих очно (49%). Но вот среди тех, кто работал на удалёнке и до пандемии, число респондентов, которые успевают переделать все личные дела за день, гораздо выше — 66%.

 

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