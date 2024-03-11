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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.24 18:00

Удалённые сотрудники считают самым продуктивным рабочим днём понедельник, офисные — среду

Лучшее время года для работы на удалёнке — зима, самый продуктивный день недели — понедельник. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, проведённого по заказу «Российской газеты» в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

16% россиян назвали зиму самым продуктивным временем года. У 14% респондентов пик продуктивности приходится на весну, у 13% — на лето. Осенью работают в полную силу 11% россиян.

Зимний период — лучшее время для работы удаленных сотрудников (20%). Персонал на гибридном графике чаще утверждает, что пик продуктивности приходится на весну (16%).

В течение недели россияне лучше всего работают по средам — 20% опрошенных назвали этот день самым продуктивным. По 14% респондентов назвали понедельник и вторник самыми плодотворными рабочими днями. На четверг пик продуктивности приходится у 8% респондентов, на пятницу — еще у 8%.

Работающие на территории работодателя и персонал на гибридном графике уверены, что лучше всего трудятся по средам (20 и 24% соответственно). Удалёнщики лучшим рабочим днём недели назвали понедельник (19%).

Сезонность, очевидно, влияет на рабочее настроение: в конце зимы россияне стали чаще затрудняться с оценкой лучшего времени года для работы (46% против 35% в октябре 2021 года). Пик рабочей формы, судя по ответам, сместился со вторника на среду — россияне дольше «раскачиваются», вероятно, сказываются усталость и авитаминоз после долгой зимы.

Время проведения опроса: 21—29 февраля 2024 года.

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