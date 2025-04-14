Удалённый режим работы остаётся привилегией

Дистанционный режим работы пока остаётся для россиян привилегией: удалёнка есть в 4 из 10 компаний, но в большинстве из них в таком формате работают менее 10% от штатной численности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

В настоящее время 43% предприятий разрешают своим сотрудникам работать из дома. В Москве и регионах этот показатель немного выше — 44% и 46% соответственно, тогда как в Санкт-Петербурге ниже — 37%. По сравнению с августом прошлого года количество предприятий и организаций, практикующих удаленку, практически не изменилось: возможность работать из дома остается отличным элементом системы мотивации персонала.

В целом удалённый формат работы остаётся привилегией: в большинстве компаний (70%) в таком режиме работает менее 10% сотрудников.

Количество компаний, в которых есть сотрудники, работающие из-за рубежа, составляет всего 4%. В Москве этот показатель чуть выше, чем в Санкт-Петербурге и регионах, — 6, 3 и 4% соответственно.

Чаще всего на удалёнке работают IT-специалисты: об этом рассказали 38% менеджеров по персоналу (в августе 2024 года таких было 31%). На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 21%). На третьем месте — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (17%).

Время проведения опроса: 5 марта — 9 апреля 2025 года.