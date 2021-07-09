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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.21 18:00

Удалёнщики жалуются на увеличение нагрузки, но возвращаться в офисы не хотят

Увеличение рабочей нагрузки на удалёнке с апреля 2020 года стали отмечать почти в 2 раза чаще. Однако каждый второй дистанционный работник не хочет возвращаться в офис. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, работающих удаленно из-за коронавируса.

Из 10 удалённых сотрудников считают, что дома они работают лучше, чем в офисе. В том, что качество их работы на удалёнке не изменилось, уверены 35%.

Каждый третий отмечает, что с переходом на дистанционную занятость его нагрузка возросла. У 38% объёмы работы не изменились.

54% удалённых сотрудников даже после нормализации эпидемиологической обстановки предпочли бы остаться работать из дома. А среди тех, кто из хоум-офиса вышел на работу в офис компании, вернуться на удалёнку мечтают 34%.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлого года, россияне стали чаще отмечать увеличение рабочей нагрузки на удалёнке. По сравнению с осенью и зимой 2020 года, стало больше тех, кто отмечает, что стал работать хуже (16% в октябре, 17% в декабре и 23% сегодня), впрочем, в апреле, сразу после повсеместного введения дистанционной занятости, об ухудшении качества работы говорил почти каждый третий (32%). Судя по комментариям респондентов, сейчас на качестве их работы сказывается стресс из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 и невозможности поехать в отпуск в те места, куда хотелось бы. Тех, кто хочет остаться на удалёнке навсегда, по сравнению с апрелем 2020 года стало больше почти в 3 раза: 19 и 54% соответственно.

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