На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 28 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ на Донбассе. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое Донецкой Народной Республики.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» за сутки отражено две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое Запорожской области. В районе населённого пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 235 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районе населённого пункта Тимковка Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, а также три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» отражено две атаки противника в районах населённых пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки уничтожены до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении умелыми действиями российских войск и огнём артиллерии уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский. В течение суток на данном направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134-х районах.

В городе Краматорск Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Предтечено и Веселое Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Опытное Донецкой Народной Республики, Кармазиновка, Приволье, Площанка, Оборотновка Луганской Народной Республики, Балочки и Переможное Запорожской области».

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