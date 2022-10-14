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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.22 09:00

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населённых пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Успешными действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожены более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 13 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населённые пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населёнными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. Огнём российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населённых пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Успешными действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожены более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.

Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Васюковка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка Запорожской области и Солончаки Николаевской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 воздушных сил Украины.

Также уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка Донецкой Народной Республики, Владимировка Луганской Народной Республики, Таврийское, Кисилевка, Томарино и Чайкино Херсонской области.

Кроме того, перехвачено 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня «HIMARS», а также украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Корсунка, Новорайск, Каховка, Антоновка, Новая Каховка Херсонской области.

В районах населённых пунктов Гусельское Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области сбито 10 американских противорадиолокационных ракет «HARM».

Как сообщает vk.com/mil, вчера в результате переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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