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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.22 14:00

Ударим рублёвыми платежами по недружественным России странам

Российский кабмин утвердил перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него вошли в Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония, сообщила 7 марта пресс-служба правительства РФ.

«Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано», — отмечается в сообщении.

Данное распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». «Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях», — говорится в сообщении.

Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счёт «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа, уточнили в пресс-службе.

Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).

В перечень вошли:

Австралия,

Албания,

Андорра,

Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар,

страны члены Европейского Союза,

Исландия,

Канада,

Лихтенштейн,

Микронезия,

Монако,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Республика Корея,

Сан-Марино,

Северная Македония,

Сингапур,

США,

Тайвань,

Украина,

Черногория,

Швейцария,

Япония.

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