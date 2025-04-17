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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.25 09:30

Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила блиндажи и боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО.

Министерство обороны Российской Федерации 16 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Марьино, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52м «Аллигатор», ударного вертолёта Ми-28нм «Ночной охотник» и многоцелевого вертолёта Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолётов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам.

«Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили вылет пары с аэродрома базирования. Вышли в заданный район заданного курса. Выполнили авиационный удар ракетами НАР С-8. Отход, противоракетный маневр. Вернулись на аэродром базирования. Победа будет за нами!», - рассказал штурман вертолёта Ка-52м Ростислав. После чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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