«Ударное подразделение» - оценка высочайшего уровня инженерной подготовки и надёжности авиационного корпуса Северного флота

В смешанном авиационном корпусе Северного флота состоялся торжественный митинг, посвящённый присвоению технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) одного из вертолётных полков почётного наименования «Ударное подразделение».

Это наименование присвоено личному составу технико-эксплуатационной части приказом министра обороны Российской Федерации по итогам достигнутого уровня подготовки, а также за профессионализм при обслуживании авиационной техники и успешное выполнение задач по поддержанию постоянной боевой готовности.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель командира смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-майор Юрий Попов. От имени командования корпуса он поздравил личный состав и вручил командиру подразделения вымпел «Ударное подразделение», который отныне будет свидетельствовать о высокой выучке и слаженности коллектива.

- Присвоение наименования «Ударное» - это признание ваших заслуг и высокой ответственности. Благодарю личный состав за высокую выучку, дисциплину и добросовестное отношение к делу, - подчеркнул в своем выступлении генерал-майор Юрий Попов.

Как сообщает пресс-служба СФ, личный состав заверил командование, что и впредь будет с честью нести звание ударного подразделения, обеспечивая надежную эксплуатацию и безаварийную работу авиационного парка полка.

Почётное наименование «Ударное подразделение» присваивается соединениям, воинским частям и подразделениям Вооружённых Сил Российской Федерации в качестве поощрения по итогам года за особые отличия, мужество и профессионализм, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач. Для технического состава авиации это звание особенно почётно, так как подтверждает высочайший уровень инженерной подготовки и надёжности «на земле», которая обеспечивает безопасность в небе.

Фото: https://vk.com/mil