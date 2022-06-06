Ударным май АО «Мурманский морской торговый порт»

Продуктивным назвали май специалисты в Мурманском морском торговом порту. По итогам месяца мурманские портовики обработали 1 млн 644 тысячи 130 тонн груза, что превысило запланированный показатель более, чем на 10%.

Помимо этого, май запомнился сразу несколькими событиями. Так, грузооборот грузового района №2 составил рекордные 999 тысяч 310 тонн.

«Мурманскому морскому торговому порту несмотря ни на что удается держать высокую планку. Это результат сплоченности и профессионализма всего коллектива предприятия. Хочется от всей души поблагодарить портовиков, а в особенности работников грузового района №2 с перевыполнением плана», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

В числе майских заслуг - обработка атомного контейнеровоза «Севморпуть», а также проведение уникальной операции «судно-порт-судно». Отметим также, что на причале №14 грузового района №2 портовикам удалось погрузить на борт балкера «STAR ENERGY» 159 тысяч 703 тонны груза, что является высоким производственным показателем.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=4004