Ударный «арктический» май в ММТП

По-настоящему ударным для арктического направления работы стал май 2020 года в Мурманском морском торговом порту. С начала месяца портовики обработали уже свыше 55 тысяч тонн арктических грузов. Прежде всего, это строительные материалы, предназначенные для проведения работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов.

В минувшие выходные в очередной рейс из ММТП отправилось судно «Северный проект» с 13,5 тысячи тонн щебня, произведенного в карьерах Мурманской области и оперативно обработанными укрупненной комплексной бригадой №7 АО «ММТП». Выйдя из Мурманского морского торгового порта, судно направилось по трассе Северного морского пути в порт Сабетта, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал.

Главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов отметил, что в течение мая производились работы и с генеральными, и с навалочными грузами. Подчас это происходило одномоментно, когда обеспечивалась обработка атомного лихтеровоза «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» с генеральными грузами и погрузка щебня на сухогрузы.

«Возможности порта, квалификация персонала и грамотное планирование позволили, как всегда, точно и своевременно выполнить стоящие задачи», - сказал Виталий Власов.

Главный диспетчер также сообщил, что до конца мая ожидается заход в Мурманский морской торговый порт ещё двух судов, работающих на трассе Северного морского пути.