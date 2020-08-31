Ударный август Мурманского морского торгового порта

Мурманский морской торговый порт продолжает наращивать объёмы перевалки различных грузов, что имеет особое значение в условиях временного ограничения пропускной способности инфраструктуры на подходах в порт – 16 пар поездов в сутки.

Так, по данным коммерческих специалистов АО «ММТП», которые подтверждает авторитетное независимое агентство «ARGUS-MEDIA», в первой половине текущего года силами мурманских портовиков было перевалено более 110 тысяч тонн железорудного окатыша* (ЖРО) отечественного производителя «Металлоинвест», что практически в 4-е раза превосходит показатели прошлогоднего периода.

«Такие объёмы перевалки железорудного окатыша связаны, в первую очередь, с поиском грузовладельцами оптимальных логистических решений по транспортировке своей продукции на экспорт. В данном случае Мурманский морской торговый порт может гарантировать стабильный объем перевалки благодаря круглогодичной навигации, наличию высококвалифицированного персонала, современной технической базе, а также глубоководным причалам, способным обрабатывать крупнотоннажные суда, в том числе класса «Capesize», - отметил председатель совета директоров АО «ММТП» Александр Масько.

На сегодняшний день показатель АО «ММТП» по перевалке железорудного окатыша от российского производителя достигает цифры в 235962 тонны. Август в этом плане получился по-настоящему «ударным» - силами Мурманского морского торгового порта перевалили 120 тысяч тонн окатыша. Планируется, что в конце августа – начале сентября 2020 года мурманские портовики обработают еще одно судно и тогда общий объём перевалки ЖРО за текущий год достигнет порядка 300 тысяч тонн.

Стоит отметить, что отечественная продукция востребована на мировом рынке благодаря своему высокому качеству и доставляется из АО «ММТП» в порты Европы и Азии.

* - железорудный окатыш – это гранулы железорудного сырья, получаемые в результате обжига и сушки железорудного концентрата и отличается более высоким содержанием железа. Он применяется преимущественно в доменной плавке для производства чугуна и высококачественных марок стали.