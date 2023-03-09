Удержать 10-е место или двигаться вперед: состоялся доверительный разговор ХК «Мурман» с болельщиками

Десятое место в итоговой таблице XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге в сезоне 2022/23 годов – это лучший результат, который показал хоккейный клуб «Мурман» за всю свою современную историю. По итогам выступления единственный заполярный клуб, играющий в высшем дивизионе отечественного спорта, провёл традиционную встречу с болельщиками.

На ней, прежде всего, прозвучали слова признательности тем, благодаря кому клубу удалось провести успешный сезон: органам исполнительной власти Мурманской области и Мурманска, партнёрам и спонсорам клуба, ключевым из которых все эти годы является АО «Мурманский морской торговый порт», игрокам, тренерскому и административному штабу, а самое главное – преданным болельщикам, которые никогда не переставали верить и поддерживать клуб. Именно поэтому им были вручены клюшки с автографами хоккеистов, а болельщики, в свою очередь, отметили лучших, по их мнению, игроков сезона.

«Мы благодарим всех за этот сезон, который уже стал историей. Сейчас наступил новый ответственный этап – идёт формирование бюджета клуба, по результатам которого можно будет говорить о планах на следующий сезон – перспективах выступления в Суперлиге и задачах, которые мы можем перед собой ставить», - отметил директор ХК «Мурман» Сергей Чернецкий.

Болельщики, пользуясь случаем пообщаться и с руководителями клуба, тренерами и всеми игроками, сыплют вопросами. Затрагивают и больные: тренерский штаб, состав. Один из главных - перспективы и задачи на следующий сезон: удержать 10-е место или двигаться вперед, и есть ли для этого необходимые ресурсы? Как прозвучало на встрече, в настоящее время вопрос остаётся открытым: идут консультации и обсуждения администрацией клуба с администрацией Мурманской области, муниципалитета и партнерами клуба.

За минувшие пять лет, прошедшие с момента возвращения ХК «Мурман» в элиту отечественного спорта, работа по обновлению всех сторон жизни клуба велась ежегодно: формировался костяк команды, началась активная работа с молодыми мурманскими хоккеистами, обновлялась инфраструктура стадиона «Строитель» - были отремонтированы раздевалки, холл и трибуны стадиона, установлен новый свет и звуковая аппаратура. Как отметил директор клуба, сейчас важно, как минимум, сохранить этот положительный вектор, а еще лучше, сделать шаг вперед, и, прежде всего, это касается искусственного льда и крытого стадиона. В современных реалиях без них трудно рассчитывать на движение вперед.

«Хоккейный клуб «Мурман» - это бренд региона. У нас есть Териберка, есть ледокол «Ленин», а есть хоккейная команда «Мурман», которую знают от берегов Амура до Волги. Но мы единственный клуб в элите русского хоккея, который играет, надеясь на Деда Мороза. У нас нет холодильников, льда с холодильниками», - сказал журналистам болельщик ХК «Мурман» Александр Попов.

Доверительный разговор, который состоялся между клубом и болельщиками, ещё раз подчеркнул общую заинтересованность в развитии ХК «Мурман». Он позволил сверить часы, обсудить ключевые вопросы жизни команды и рассмотреть новые идеи, реализация которых – это уже задача на будущий сезон.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251193%2Fwall-149919532_3042