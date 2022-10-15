Удивительная красота симметрии и гармония чёрно-белого снимка - на выставке фотографий Дмитрия Харшака «Город в лесах»

Дмитрий Харшак – учредитель и главный редактор журнала «Проектор», руководитель дизайн-студии «Проектор», дизайнер, фотограф, искусствовед и исследователь графической археологии. Окончил кафедру информационного дизайна в Санкт-Петербургской Государственной художественно- промышленной академии, потом там же аспирантуру по Теории и истории искусства и архитектуры, стажировался и преподавал в Берлинской Высшей школе искусств.

Выставка фотографий Дмитрия начнёт работу 19 октября в Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея. Зрители увидят фотографии с изображением достопримечательностей Санкт-Петербурга, скрытых строительными лесами.

Экспозиция будет работать до 20 ноября.

Фото: https://vk.com/murmanculture?w=wall-139605315_20312