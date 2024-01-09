«Удивительный узор» мурманчане смогут создать сами

Мурманский областной художественный музей приглашает северян 14 января в 13.00 в отдел музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (здание филармонии, 2-й этаж) на мероприятие «Удивительный узор» по выставке «Орнаменты Строгановского дворца».

Встреча состоится в рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей». (6+)

Выставка тактильных рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца» познакомит зрителей с произведениями и методическими материалами, в которых главным художественно-выразительным элементом является орнамент.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, орнамент – это разновидность декоративного оформления предметов или объектов посредством чередования и сочетания различных узоров, которая развивалась на протяжении тысячелетий во всех мировых культурах.

Среди всех орнаментов вы сможете выбрать понравившийся вам элемент – это может быть причудливое животное или волшебный цветок – и с помощью самозастывающей глины мы слепим памятную фигурку.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457263025%2Falbum-11742142_00%2Frev