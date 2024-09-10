Удобнее и эффективней – в ММТП обновляют инфраструктуру и производственные процессы

В Мурманском морском торговом порту продолжается обновление инфраструктуры. В здании большой механизации грузового района №1 проводится масштабная реконструкция. В её рамках выполнена перепланировка второго этажа здания.

Здесь появятся помещения для докеров-механизаторов, где они смогут подготовиться к работе, принять пищу и отдохнуть в обеденный перерыв. С учётом того, что их рабочие места находятся на улице, будет построена современная удобная лестница. Также будет сделана современная входная группа. Помимо перепланировки производится замена всех обеспечивающих сетей. При реконструкции используются современные качественные материалы.

Отметим, что ранее работники службы находились в отдельно стоящем модульном здании, отдалённом от места приёмки и сдачи техники, а также от места стоянки техники в обеденное время. Это создавало неудобства и приводило к нерациональному использованию рабочего времени. После ввода объекта в эксплуатацию место выдачи и стоянки техники будут находиться во дворе здания.

«Обновление инфраструктуры Мурманского морского торгового порта – одна из важных задач, которую мы решаем в настоящее время. Тем самым мы работаем на повышение эффективности производственных процессов и создаем достойные условия труда для наших сотрудников», - отметил исполнительный директор ММТП Павел Олейник во время рабочего обхода территории предприятия.

Добавим, что эта работа проводится в ММТП в рамках национального проекта «Производительность труда» совместно с Региональным центром компетенций Мурманской области (РЦК МО).

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255938%2Fwall-149919532_4221