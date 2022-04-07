7 мая будет временно закрыто движение по участкам автодороги Р-21 «Кола»Курс евро потерял почти на 7,31 рубля, доллар ослаб на 6,34 рубля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.04.22 16:00

Удорожание проекта «Новый Мурманск» составило 7,7%

Стоимость инвестиционного проекта редевелопмента «Новый Мурманск» на территории Мурманского судоремонтного завода морского флота (в 2012 году завод был признан банкротом, ликвидирован в 2018 году) составляет 16,7 млрд рублей, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова в интервью изданию «Транспорт России».

Вице-губернатор напомнила, что для реализации проекта привлечен инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК).

«Общая же стоимость реализации проекта по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов транспортной, социальной, инженерной, туристической, коммунальной инфраструктуры - 16,7 млрд рублей. ИБК в сумме 3,4 млрд рублей планируется направить на финансирование затрат по созданию сопутствующей инфраструктуры», - сообщила Кузнецова.

По её словам, в текущем году будет подготовлена проектно-сметная документация моста-парка (предполагается, что крытый пешеходный мост свяжет «Новый Мурманск» с центральной площадью Мурманска. – Ред.).

Как пишет «Интерфакс», в марте 2021 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал журналистам, что стоимость «Нового Мурманска» превысит 10 млрд рублей. Впоследствии, в мае 2021 года, в презентации губернатора Андрея Чибиса к итоговой коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики стоимость «Нового Мурманска» была указана в размере 15,5 млрд рублей.

Таким образом, удорожание проекта составило 7,7%.

Как сообщалось ранее, строительство в рамках проекта «Новый Мурманск» может начаться в 2023 году.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение в новой реальности: что происходило в отрасли в первом квартале 2022 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.04.22 14:07
А как правильнее: - леди Заполярья; - леди морошкового края; - леди края рабообработчиц или - бывшего Советского Заполярья?
Комментарий к новости:ПРОБА ПЕРА: Сила Севера в людях – Евгения Чибис
Женя
05.04.22 09:21
Странно, что медиков не привлекают, в больницах у которых регулярно умирают жертвы преступников.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент-9: дело «чёрных» риэлторов»
Д.О. Вернер
04.04.22 23:36
Разве в городе-герое могут быть ГОСПОДА?
Комментарий к новости:У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Удорожание проекта «Новый Мурманск» составило 7,7%-PRO Валюту (16+)Курс евро потерял почти на 7,31 рубля, доллар ослаб на 6,34 рубля-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась плановая проверка системы управления охраной труда-PRO ЖКХ (18+)Капремонт крыши избавит жильцов домов №№15 и 17 на улице Воровского в Мурманске от протечек-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика