Удорожание проекта «Новый Мурманск» составило 7,7%

Стоимость инвестиционного проекта редевелопмента «Новый Мурманск» на территории Мурманского судоремонтного завода морского флота (в 2012 году завод был признан банкротом, ликвидирован в 2018 году) составляет 16,7 млрд рублей, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова в интервью изданию «Транспорт России».

Вице-губернатор напомнила, что для реализации проекта привлечен инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК).

«Общая же стоимость реализации проекта по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов транспортной, социальной, инженерной, туристической, коммунальной инфраструктуры - 16,7 млрд рублей. ИБК в сумме 3,4 млрд рублей планируется направить на финансирование затрат по созданию сопутствующей инфраструктуры», - сообщила Кузнецова.

По её словам, в текущем году будет подготовлена проектно-сметная документация моста-парка (предполагается, что крытый пешеходный мост свяжет «Новый Мурманск» с центральной площадью Мурманска. – Ред.).

Как пишет «Интерфакс», в марте 2021 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал журналистам, что стоимость «Нового Мурманска» превысит 10 млрд рублей. Впоследствии, в мае 2021 года, в презентации губернатора Андрея Чибиса к итоговой коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики стоимость «Нового Мурманска» была указана в размере 15,5 млрд рублей.

Таким образом, удорожание проекта составило 7,7%.

Как сообщалось ранее, строительство в рамках проекта «Новый Мурманск» может начаться в 2023 году.