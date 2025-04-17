Удовлетворенность зарплатой быстрее растёт у рабочих, но довольнее всех по-прежнему программисты

За два года квалифицированные рабочие стали чаще говорить, что довольны зарплатой, в то время как бухгалтеры и юристы — реже. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2500 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Среди программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой — 40%. Их доходы продолжают расти быстрее инфляции: за год медианные зарплаты в IT-сфере в номинальном выражении увеличились в среднем на 14,6%.

Каждый третий инженер-проектировщик (34%) сообщил об удовлетворенности своим доходом: у ИТР в строительной отрасли рост зарплат составил в среднем 16,2% за год.

На третьем месте — представители среднего и высшего менеджмента (3 из 10 топ-менеджеров и руководителей отделов довольны своими доходами).

В топ-5 профессий, представители которых наиболее удовлетворены заработком, также вошли медицинские работники (29%) и квалифицированные рабочие (27%).

Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе (только 8%). Удовлетворён своим заработком только каждый десятый секретарь и офис-менеджер, а также каждый девятый менеджер по работе с клиентами.

По сравнению с 2023 годом число довольных зарплатой больше всего увеличилось среди квалифицированных рабочих (+8 процентных пунктов). А вот бухгалтеры и юристы, напротив, стали реже говорить об удовлетворенности доходами (минус 7 и 6 п.п. соответственно).

Время проведения опроса: 14 марта — 8 апреля 2025 года.