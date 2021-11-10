Удовлетворенных зарплатой больше всего среди программистов, директоров и медиков

Чаще всех довольны своей зарплатой программисты, руководители и медики, реже всех — секретари, дизайнеры и психологи. Именно у программистов за год больше всего вырос уровень удовлетворенности своим доходом. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2500 трудоустроенных представителей популярных профессиональных групп из всех округов страны.

Специалистов, удовлетворенных своей зарплатой, больше всего среди программистов (42%). Это неудивительно, поскольку доходы в сфере IT растут намного быстрее инфляции: за год зарплатные предложения работодателей увеличились на 26,3% в номинальном выражении. Среди директоров и руководителей уровнем своей компенсации доволен каждый третий (34%), а среди медицинских работников и маркетологов — каждый четвертый (по 26%). Высказали удовлетворенность уровнем дохода по 24% юристов, экономистов и проектировщиков. В кадровой сфере годовой прирост зарплатных предложений работодателей составил 16,1%, HR-менеджеры вошли в топ-5 профессий, в наибольшей степени удовлетворенных зарплатой (23%).

Реже всех считают свой заработок достойным секретари (12%), дизайнеры (14%), психологи и офис-менеджеры (по 15%), а также квалифицированные рабочие, менеджеры по работе с клиентами, по продажам и по рекламе (по 17%).

По сравнению с прошлым годом наибольший рост удовлетворенности своим доходом продемонстрировали программисты (число довольных зарплатой среди разработчиков ПО выросло на 10 п.п.), а также HR-менеджеры и менеджеры по рекламе (плюс по 9 п.п.), маркетологи и менеджеры по работе с клиентами (плюс по 8 п.п.).