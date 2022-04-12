«Удовлетворительно» - оценка Совета депутатов ЗАТО г. Североморск работе главы флотской столицы и администрации за 2021 год

Сегодня, 12 апреля, состоялось очередное заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, которое провёл председатель Евгений Алексеев. В его работе приняли участие сотрудники администрации, жители флотской столицы. Причина такого внимания к данному заседанию представительного органа власти – ежегодный отчёт главы ЗАТО г. Североморск о результатах его деятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Североморск за 2021 год.

В ходе почти часового доклада глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов подробно остановился на итогах работы за 2021 год.

Он отметил, что 2021 год был знаменателен тем, что было завершено строительство лицея №1 на 1200 мест, детского сада на 220 мест для детей в возрасте с 1 года до 7 лет, введён в строй 1-й этап нового Городского кладбища в пгт. Сафоново, выполнен большой объём работ по благоустройству 24 дворовых территорий, трёх детских и одной спортивной площадок, благоустроен сквер на улице Советской. Серьёзных усилий по социальной поддержке граждан потребовала пандемия коронавируса. 49 семей получили квартиры по социальному найму, 371 – по договорам служебного найма, по программе реновации отремонтировано 77 пустующих квартир. Бюджет 2021 года сохранял социальную направленность (71,1% в общих расходах)

Своей главной задачей на 2022 год Олег Прасов назвал создание комфортных условий проживания в Североморске и поёелках, продолжение работы по решению вопроса сноса расселенных многоквартирных домов, по благоустройству общественных и дворовых территорий и улично-дорожной сети, по развитию сети уличного освещения, приведению в надлежащее состояние пустующих муниципальных квартир. Будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и модернизацию инфраструктуры для занятий массовым спортом.

В своём докладе глава ЗАТО г. Североморск выразил признательность депутатскому корпусу ЗАТО г. Североморск за взаимодействие с администрацией города, помощь, поддержку, а иногда и критику, которая тоже помогает двигаться вперед. Он отметил высокий уровень гражданской ответственности и профессионализма каждого депутата.

В своих выступлениях Юрий Шадрин, депутаты Галина Пузикова, Светлана Евтушенко, Олеся Францискевич, Евгений Алексеев дали высокую оценку деятельности в отчётном периоде и главы ЗАТО г. Североморск, и возглавляемой им администрации, предложив признать работу «удовлетворительной».

Первый секретарь Североморского отделения КПРФ Евгений Голубоцкий высказал ряд критических замечаний, на что присутствовавшая в зале Наталья Лизавенко назвала его выступление голословным обвинением. Глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов дал аргументированные ответы на вопросы депутатов и Евгения Голубоцкого.

После обсуждения доклада Совет депутатов решил принять отчёт к сведению и оценил деятельность главы ЗАТО г. Североморск и деятельность администрации ЗАТО г. Североморск за 2021 год на «удовлетворительно».

Чтобы жители Североморска могли ознакомиться с содержанием доклада, он будет опубликован в газете «Североморские вести», в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На 16 мая назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2021 год».

После перерыва депутаты приступили к рассмотрению оставшихся вопросов повестки дня. Была согласована на должность заместителя главы ЗАТО г. Североморск – председателя комитета имущественных отношений кандидатура Зозули Натальи Олеговны, которая до этого работала директором МКУ «Муниципальное имущество».

Депутаты согласовали кандидатуры Руджянскене Кристины Албинасовны, сотрудника МБУ «Североморский информационно-аналитический центр», и Бальон Ирины Викторовны, ведущего специалиста Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск, для назначения в состав Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе.

Депутаты внесли изменение в Положение о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск».

Важное социальное значение имеет принятое решение «Об установлении размера среднемесячного дохода и стоимости налогооблагаемого имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт для предоставления жилых помещений по договорам социального найма в ЗАТО г. Североморск». Среднемесячный совокупный доход, приходящегося на каждого члена семьи, утверждён в размере 25017 рублей, а стоимости налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности членов семьи, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, на каждого члена семьи в размере 862 тысяч 316 рублей.

Депутаты утвердили Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, согласовали передачу имущества из муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск – подземного перехода в посёлке Росляково и здания МФЦ.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12187-rabota-glavy-priznana-udovletvoritelnoy/#news-gal-3