Уехать в небольшой город ради высокой зарплаты чаще всего готовы жители Омска, Краснодара и Новосибирска

Самые преданные своему городу — петербуржцы, москвичи и казанцы. Среди них меньше всего согласных на релокацию ради высокого заработка. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения 16 российских мегаполисов.

Предложение о переезде в небольшой населённый пункт ради трудоустройства с двукратным увеличением заработной платы чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%): «Численность жителей не имеет никакого значения»; «Не нравятся большие, шумные города»; «Меня ничего не связывает и не держит».

Наименьшая готовность к переезду наблюдается в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Так, только 40% жителей Северной столицы и по 46% экономически активных москвичей и казанцев были бы готовы перебраться в небольшой город, если бы им увеличили доход в два раза («Если работа интересная»; «Все зависит от самой компании»).

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2023 году, стали чаще соглашаться на релокацию в небольшой город краснодарцы (+5 процентных пунктов), а жители Казани, напротив, стали гораздо реже упоминать о подобном желании (-9 п.п.).

Время проведения опроса: 3—25 марта 2025 года.