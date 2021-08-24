«Уезжать нельзя остаться»: где ставит запятую молодёжь Мурманской области

21 августа прошла дискуссионная сессия «Будущее северных широт» в рамках VI Арктического фестиваля «Териберка», на которой обсуждалась одна из самых актуальных тем региона – отток молодых людей из Мурманска и области. Своими взглядами на проблему поделились спикеры-эксперты, среди которых были представители молодёжной политики, руководители организаций по делам молодёжи, волонтёры и блогеры. Модератором сессии выступила Евгения Чибис, руководитель «Единого волонтёрского центра».

В этом году фестиваль был включён в культурную программу плана мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах, утвержденный председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В начале мероприятия к участникам обратилась с видеоприветствием Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи.

«Сегодня мы фиксируем тренд оттока молодого населения из районов Севера. Как правило, молодые люди уезжают в Центральную Россию. Уверена, что этот процесс можно не только замедлить, но и сформировать обратную тенденцию на приток населения в этот уникальный регион», – отметила Ксения Разуваева.

«Задача этой сессии – понять, что мы можем предложить молодёжи. Чтобы, даже получив образование за пределами региона, они приезжали жить и работать сюда. Если мы сегодня молодым ребятам не дадим то, что их будет заряжать, нам будет сложно развивать Арктику», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Приглашенные эксперты поделились мнениями каждый в своей специфике. Например, Михаил Уксусов, призёр Всероссийского конкурса «Молодёжный посланник России по международному сотрудничеству в Арктике», рассмотрел тему с точки зрения международного опыта. Леонид Мостовой, директор «Дома молодёжи», презентовал проекты, которые направлены на удовлетворение молодых людей в самореализации. Ольга Степченко, генеральный директор АНО «Сад Памяти» и член федерального оргкомитета проекта «Чистая Арктика», рассказала о развитии эко-волонтёрства, которое способствует созданию экологичной среды для жизни. Илья Зотов, заместитель председателя Национального совета детских и молодёжных организаций, высказался о формировании и расширении программ по поддержке талантливой молодёжи и молодых специалистов. Егор Балев, первый верифицированный блогер в «TikTok» на тему волонтёрства и руководитель медиа-лаборатории «Волонтёры Подмосковья» указал на важность социально-медийной вовлеченности.

В конце дискуссионной сессии Сергей Тетерский, доктор педагогических наук и член Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию добровольчества, провёл для всех участников игровой интенсив. В процессе мозгового штурма участники рассуждали, как сделать добровольчество в Арктике интересным и престижным, какие уникальные арктические события и проекты помогут развить творческий потенциал молодёжи и что нужно сделать, чтобы Арктика стала самым притягательным местом для молодёжи.

Завершением выступлений спикеров стало свободное обсуждение с участием Веры Едуновой, блогера и руководителя регионального Союза пиарщиков-Мурманск, и Эдуарда Ласенко, автоблогера.

По итогам сессии участники выделили 3 основных направления, с помощью которых можно создать более привлекательные условия для молодых людей: создание молодёжных пространств для молодёжи; развитие информационного пространства для молодёжи; открытие государственного областного учреждения, открытие молодёжного пространства «Сопки» как точки притяжения для волонтёров и добровольцев.

«В рамках сессии векторами рассматривались вопросы развития молодежной политики на территории Мурманской области и вопросы мотивации и поддержки молодых людей и молодых семей для того, чтобы они оставались жить и работать в районах Крайнего севера. Было принято решение о разработке единой программы развития молодёжной политики, а также о создании интерактивного удобного приложения с целью максимального информирования молодых людей обо всех мероприятиях, проводимых на территории региона, во всех муниципалитетах и, при более тесном сотрудничестве, о проектах, которые реализует и инициирует федеральный центр», – подвёл итоги дискуссионной сессии Егор Хаценко, председатель комитета молодёжный политики Мурманской области.