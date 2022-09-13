УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства

Мурманское УФАС России по результатам рассмотрения заявлений ООО «СорэксМед» и ООО «Севстрой» установило в действиях АО «Ситиматик» признаки нарушения требований пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) в границах Мурманской области путем навязывания контрагентам невыгодных условий договора.

АО «Ситиматик» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на всей территории Мурманской области и занимает на данном рынке доминирующее положение. Он вправе как самостоятельно осуществлять вывоз ТКО, так и привлекать для этих целей сторонние организации.

В декабре 2021 года по результатам аукционов между Региональным оператором и ООО «СорэксМед», ООО «Севстрой» были заключены договоры на оказание услуг по транспортированию (вывозу) ТКО на территории муниципальных образований области.

В рамках заключенных договоров ООО «СорэксМед» и ООО «Севстрой» приняли на себя обязательство с установленной периодичностью осуществлять вывоз ТКО из муниципальных образований области, а АО «Ситиматик» - оплачивать оказанные услуги.

Цена аукционов и заключенных договоров была определена расчётным методом с учетом расстояния транспортирования ТКО и планового количества транспортируемых ТКО (примерная величина образуемых в муниципалитетах ТКО).

При расчете планируемого количества транспортируемых ТКО Региональным оператором были использованы данные о количестве и объеме размещенных в муниципалитетах контейнеров. В последующем, расчётный объем планируемых ТКО в м3 был математически переведен в тонны с использованием среднего коэффициента плотности ТКО, равного 0,136 т/м3 (например, 1000 м3 ТКО будет составлять 136 тонн ТКО).

При этом, данные о массе фактически транспортируемых ТКО за прошлые периоды (сколько тонн отходов фактически было вывезено) не использовались.

С момента начала оказания ООО «СорэксМед» и ООО «Севстрой» услуг стало очевидно, что количество фактически вывозимых ТКО в тоннах на порядок меньше изначально планируемой величины в тоннах.

Юридические лица вывозили столько контейнеров и того объема, которые предусматривалось условиями договора, но масса фактически выброшенных отходов была значительно ниже предполагаемой.

Оплата же оказанных обществами услуг за отчетный период (месяц) производилась АО «Ситиматик» исходя из массы фактически вывезенных ООО «СорэксМед» и ООО «Севстрой» твердых коммунальных отходов, но не больше планируемой.

Например, операторы вывезли все те же 1000 м3 ТКО, но фактическая масса отходов составила не 136 тонн, как было определено в результате пересчета, а 70 тонн. Несмотря на понесенные расходы на обеспечение вывоза ТКО, АО «Ситиматик» оплачивало лишь фактически вывезенные 70 тонн. При этом, если бы операторы вывезли большее количество ТКО в тоннах, например, 200 тонн, то им бы оплатили лишь планируемую величину – 136 тонн.

ООО «СероэксМед» и ООО «Севстрой», ссылаясь на существенные убытки от оказания услуг без должной оплаты, попросило АО «Ситиматик» скорректировать порядок оплаты.

Вместе с тем, в изменении порядка расчета платы за оказанные услуги и приведении его в соответствие с ценой договора, определенной по результатам аукциона, АО «Ситиматик» отказало.

Антимонопольный орган с подобным подходом не согласился и заключил, что совершаемые АО «Ситиматик» действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, ущемляют права и законные интересы ООО «СорэксМед» и ООО «Севстрой» и направлены на извлечение региональным оператором сверхприбыли. Ведь АО «Ситиматик» получает от граждан плату за вывоз ТКО, рассчитанную по нормативам, вне зависимости от того, сколько тонн ТКО образовалось в местах их накопления, а плату операторам по обращению с ТКО определяет исходя из количества фактически образовавшихся ТКО.

Мурманское УФАС России в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства путем изменения порядка расчёта стоимости услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов за расчетный период.

В случае добровольного исполнения предупреждений Региональный оператор избежит административной ответственности, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено не будет, сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области.