УФАС: закупка ООО «Городские бани» на 800 млн рублей проведена с нарушением

ООО «Городские бани» нарушило часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, в июне 2025 года ООО «Городские бани» заключило договор с ООО «Аякс» на реконструкцию банного комплекса в Мурманске. Сумма договора — более 800 млн рублей. Закупку провели у единственного поставщика на основании пункта 10.59 Положения о закупках.

Положение о закупках общества содержало обширный перечень случаев, допускающих закупку товаров, работ и услуг у единственного поставщика, включая проектные, строительные и ремонтные работы. При этом рынки таких работ являются высококонкурентными. Объективных причин, почему не провели конкурсные процедуры, общество не представило. Этот пункт был добавлен в Положение 29 апреля 2025 года, а уже 27 июня договор был подписан. Общество объяснило это срочностью из-за аварийного состояния здания.

Комиссия установила: доказательств реальной аварии или форс-мажора нет; времени для проведения конкурсной процедуры (например, торгов) было достаточно — около двух месяцев; цену определили не по проектно-сметному методу, как требует Положение, а на основе коммерческих предложений; наличие в Положении слишком много случаев, когда можно выбрать единственного поставщика без торгов — это уже риск для конкуренции.

Действия ООО «Городские бани» признаны нарушением части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Обществу выдали предписание устранить нарушение.

 

