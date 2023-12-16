УФСБ России по Северному флоту – 90 лет!

Торжественное мероприятие, приуроченное к круглой дате, состоялось в Североморске. С юбилеем сотрудников Управления поздравил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- Вот уже 90 лет вы стоите на страже безопасности нашего стратегически важного региона, форпоста России на Севере, - отметил парламентарий. - Вы по праву можете гордиться яркой историей службы. Как в военное, так и в мирное время контрразведчики Северного флота показывали себя настоящими профессионалами.

Спикер регионального парламента выразил искреннюю признательность сотрудникам и ветеранам УФСБ России по Северному флоту за мужество, верность долгу, весомый вклад в обеспечение безопасности государства и вручил Благодарственные письма Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29149/