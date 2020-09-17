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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.20 14:55

УФСИН России по Мурманской области приступает к реализации нового социального проекта

В частном учреждении социального обслуживания «Социальный центр - SOS Мурманск» состоялся круглый стол по реализации проекта «SOS - ДРАЙВЕР». В рабочей встрече приняли участие представители организаций - партнёров проекта, основным из которых является УФСИН России по Мурманской области. Это уже пятый, реализуемый Социальным центром совместно с УФСИН проект, который получил грантовую поддержку Фонда-оператора президентских грантов.

Проект «SOS - ДРАЙВЕР» направлен на профилактику социального сиротства, социальной дезадаптации и правонарушений в семьях, воспитывающих несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

В целевые группы проекта входят также семьи, где родители находятся в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы, и иные социально уязвимые семьи с детьми Мурманской области.

Особое внимание в рамках нового проекта будет уделено несовершеннолетним, состоящим на учёте уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, а также их семьям.

Проект предполагает применение эффективных практик в области социально-правовой и психолого-педагогической поддержки семей данных категорий.

Программой предусмотрено комплексное сопровождение семей – участников на протяжении всего периода проекта: юридическое и психологическое консультирование, выездные семинары - тренинги для родителей совместно с детьми, клубы выходного дня.

Целевая группа, в которую вошли осуждённые оленегорской колонии-поселения, под руководством специалистов Социального центра – SOS Мурманск и психолога учреждения пройдут обучение по успешно зарекомендовавшей себя программе «Азбука права». Также будут организованы семинары-тренинги для сотрудников УФСИН по программе «Сильные дети-сильные родители».

По словам куратора проекта, специалиста Социального центра – SOS Мурманск Натальи Курдвановской, планируется, что за 16 месяцев реализации нового социального начинания комплексным сопровождением будет охвачено около 70 семей целевых групп, а также около 30 специалистов смогут повысить профессиональную компетенцию.

Продлится проект до конца декабря 2021 года.

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