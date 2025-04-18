УФССП России по Мурманской области и ПАО «Сбербанк» совершенствуют системы электронного межведомственного взаимодействия

Врио главного судебного пристава Мурманской области Валерий Берняцкий провёл рабочую встречу с представителями ПАО «Сбербанк» по вопросам улучшения взаимодействия между органом принудительного исполнения и финансовым учреждением региона.

Ключевой темой встречи стал вопрос увеличения объёмов поступления исполнительных документов, выданных судами в электронном виде. В связи с изменением действующего законодательства и совершенствования системы электронного межведомственного взаимодействия у взыскателей имеется возможность направлять в адрес структурных подразделений УФССП исполнительные документы в электронном виде.

В прошлом году доля исполнительных документов предъявленных ПАО «Сбербанк» в электронном виде было незначительно и не превышало 20%. В ходе встречи были рассмотрены возможности увеличения данного показателя уже в текущем году.

Врио главного судебного пристава Мурманской области Валерий Берняцкий отметил: «По результатам двухстороннего обсуждения были намечены направления дальнейшего сотрудничества в части организации межведомственного взаимодействия в электронном виде. Проведение подобных встреч позволяет повысить эффективность использования времени и ресурсов ведомств, значительно сократить сроки принятия решений по проблемным вопросам».

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.