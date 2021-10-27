Уголь, торф и электрическая энергия уже сегодня успешно заменяют мазут в ряде населенных пунктов Заполярья

Вопросы модернизации теплоснабжения Мурманской области обсудили сегодня на заседании правительства региона.

«В плане нашей работы модернизация тепловых сетей в Ковдорском районе, уже заключено концессионное соглашение между администрацией Ковдорского района, ОА «Ковдорский ГОК» и Мурманской областью. Кроме того, запланировано строительство новых котельных в Ревде, Ловозере, Высоком, а также реконструкция котельной в Оленегорске. В ближайшем будущем также модернизируем системы теплоснабжения Дровяного и Росляково, Печенги, Никеля, Корзуново, Африканды-2, Алакуртти, – доложил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

Он отметил, что масштабная модернизация поможет повысить надёжность теплоснабжения. Ещё одно важное направление работы – уход от мазутозависимости.

В Заполярье четыре из пяти квартир в регионе отапливаются привозным мазутом, цена на который стремительно растет. Чтобы не перекладывать всю стоимость мазутного теплоснабжения на северян и сдерживать рост тарифа, правительство региона компенсирует издержки теплоснабжающих предприятий на покупку мазута – более 9 миллиардов рублей выделено в этом году.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, власти намерены изменить топливно-энергетический баланс в пользу более экологичных и экономичных видов топлива. На сегодня для обогрева жилых домов активно используется уголь, торф и электрическая энергия.

Всего в регионе на сегодня работает 29 электрокотельных. Индивидуальные домовые электрокотельные появятся в Килпьявре Кольского района. Модернизацию системы теплоснабжения проводим совместно с ПАО «Россети Северо-Запад». Срок реализации проекта – 2021-2023 годы. Также будет переведена на электрообогрев правобережная часть Териберки. Система теплоснабжения будет децентрализована и дома получат индивидуальные электрокотельные. Оба проекта будут реализованы по контракту жизненного цикла, то есть с последующим обслуживанием.

Кроме того, проект строительства котельной на RDF-топливе прорабатывается в микрорайоне Дровяное города Мурманска. Такое топливо получают из мусора путем переработки отходов в «Экотехнопарке».