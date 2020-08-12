Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты

Сильная зависимость угольной отрасли России от экспорта станет для неё проблемой, следует из исследования PwC «На сломе трендов: какое будущее ждёт российский угольный экспорт». Авторы считают, что отрасль столкнётся с сокращением спроса за рубежом, поскольку потребление угля в Азии прекращает расти, а в Европе ощутимо падает, передает «Коммерсантъ». Так, после достижения пика мирового потребления угля в 2013 году (162 эксаджоуля) за 2013–2019 годы оно сократилось на 2,5%.

По базовому прогнозу МЭА до 2040 года, потребление угля будет снижаться в Германии, Южной Корее, Японии и даже Китае, а на эти страны в 2019-м пришлось 45% российского экспорта.

Единственным крупным быстрорастущим рынком в среднесрочной перспективе останется Индия (со среднегодовым темпом 2,5%), на которую приходится лишь 3,7% угольного экспорта РФ, а крупнейшими поставщиками выступают Индонезия и Австралия. Общая стагнация спроса на уголь, по мнению аналитиков PwC, приведёт к долгосрочному снижению азиатской ценовой премии, а именно её наличие делало актуальными масштабные проекты модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба.

В результате России будет сложно сохранить долю в мировом экспорте угля, которая по итогам 2019 года составляла 16,6%, не говоря уже о её росте.

Эти утверждения прямо противоположны ожиданиям правительства, которые изложены в стратегии развития угольной отрасли, утвержденной в этом году. Её консервативный и оптимистический сценарии предполагают рост экспортных поставок к 2035 году до 259 млн и 392 млн тонн соответственно (против 205 млн тонн в 2019 году).

Невозможность увеличить экспорт непосредственно повлияет и на общие показатели отрасли, учитывая, что уже в 2019 году на зарубежные поставки пришлось 51% всей добычи в РФ. Внутренний российский рынок угля стагнирует, сократившись с 2000 года на 13%, до 181,3 млн тонн, тогда как экспорт вырос за это время более чем в пять раз.

В PwC отмечают, что российские угледобывающие регионы (прежде всего Кузбасс) расположены значительно дальше от моря, чем у основных конкурентов из Австралии и Индонезии, что прямо сказывается на логистических издержках. Этот фактор долгое время отчасти нивелировался низкими железнодорожными тарифами за счёт кросс-субсидирования перевозки угля другими грузами.

Однако ОАО «РЖД» в последнее время открыто ставит вопрос о том, что перевозка угля для монополии убыточна, и призывает субсидировать её за счёт бюджета.

По мнению Максима Худалова из АКРА, доставка угля в Индию на крупнотоннажных кораблях из российских портов Дальнего Востока будет обходиться на 5-7 доларов на тонну дороже, чем на рынки Китая или Японии. Такая разница действительно делает российский уголь малопривлекательным на рынке Индии, признаёт он. «Тем не менее мы понимаем, что качественные характеристики российской продукции превышают показатели углей из Индонезии и в целом сопоставимы с австралийскими. Кроме того, низкие цены продержатся от силы год или два, они уберут с рынка в том числе и часть австралийских игроков, а российские компании за счёт подешевевшего рубля смогут в массе своей, хоть и с трудом, пережить нынешнее дно рынка»,— полагает эксперт.

В то же время господин Худалов согласен, что текущая ситуация «должна быть использована для актуализации долгосрочных планов развития угольной отрасли» и с учётом ориентации на углеродную нейтральность дальнейшего экстенсивного развития российской угледобычи следует избегать.