Угольный перевалочный комплекс «Лавна» может стать одним из самых высокотехнологичных морских терминалов в стране

На строительстве угольного терминала «Лавна» на западном берегу Кольского залива ведётся вертикальная планировка строительной площадки для начала основного этапа работ. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в официальном аккаунте в «Instagram». Продолжается расчистка территории и акватории на строительстве причала для стоянки аварийно-спасательных судов ФГБУ «Морспасслужба».

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла ведётся в рамках федерального проекта «Морские порты России» транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Напомним, что официальный старт проекта был дан 30 марта 2018 года.

Проект строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту «Мурманск» включён в Госпрограмму «Развития транспортной системы России», Стратегию развития железнодорожного транспорта, Транспортную стратегию РФ и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры».

Условия концессионного соглашения на финансирование проекта строительства порта «Лавна» утверждены правительством Российской Федерации 1 октября 2018 года. В рамках концессионного соглашения предусмотрено строительство угольного терминала, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном берегу и строительство новой железнодорожной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива.

Угольный перевалочный комплекс «Лавна» станет одним из самых высокотехнологичных морских терминалов в стране. Проект предусматривает специализированную технологию, позволяющую минимизировать экологическое воздействие на окружающую среду. В порту будет построена закрытая конвейерная система транспортировки угля, аспирационная система и система пылеподавления на всех узлах пересыпки, а также система орошения на складе угля.