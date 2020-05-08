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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.20 14:05

Угольный перевалочный комплекс «Лавна» может стать одним из самых высокотехнологичных морских терминалов в стране

На строительстве угольного терминала «Лавна» на западном берегу Кольского залива  ведётся вертикальная планировка строительной площадки для начала основного этапа работ. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в официальном аккаунте в «Instagram». Продолжается расчистка территории и акватории на строительстве причала для стоянки аварийно-спасательных судов ФГБУ «Морспасслужба».

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла ведётся в рамках федерального проекта «Морские порты России» транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Напомним, что официальный старт проекта был дан 30 марта 2018 года.

Проект строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту «Мурманск» включён в Госпрограмму «Развития транспортной системы России», Стратегию развития железнодорожного транспорта, Транспортную стратегию РФ и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры».

Условия концессионного соглашения на финансирование проекта строительства порта «Лавна» утверждены правительством Российской Федерации 1 октября 2018 года. В рамках концессионного соглашения предусмотрено строительство угольного терминала, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном берегу и строительство новой железнодорожной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива.

Угольный перевалочный комплекс «Лавна» станет одним из самых высокотехнологичных морских терминалов в стране. Проект предусматривает специализированную технологию, позволяющую минимизировать экологическое воздействие на окружающую среду. В порту будет построена закрытая конвейерная система транспортировки угля, аспирационная система и система пылеподавления на всех узлах пересыпки, а также система орошения на складе угля.

Глубоководный причал длиной 660 метров  будет способен принимать одновременно два крупнотоннажных балкера дедвейтом от 20 до 150 тысяч тонн. Кольский залив не замерзает, поэтому терминал «Лавна» будет работать круглогодично без привлечения ледоколов.

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