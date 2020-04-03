Угроза исчезнет, тогда и исчезнет необходимость в продолжении этого режима – Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: если скорость распространения вируса в России снизится.

«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент. Как только эта угроза исчезнет или будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима», - приводит его слова ТАСС.

При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов РФ смогут сами регулировать режим вынужденных выходных в зависимости от актуальности применения там ограничительных мер. «Важно отметить дополнительные полномочия, которые получили руководители регионов, которым на местах виднее, что делать. И руководители регионов смогут регулировать режим в своих субъектах в зависимости от того, насколько актуально там применение более жёстких или более мягких мер», - пояснил пресс-секретарь.