«Угрозы зданию нет»: глава минстроя Мурманской области осмотрел детский сад в Полярном

И.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков в ходе рабочего визита в Полярный осмотрел детский сад в Полярном, на территории которого просел асфальт. После появившийся в соцсетях информации глава ведомства взял ситуацию на личный контроль.

«Детский сад на 75 мест был построен в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году. В ходе строительства был смонтирован свайный фундамент – всего забито более 200 свай на глубину 25 метров. Самому зданию ничего не угрожает. Однако из-за движения грунтов идет просадка благоустройства и входных групп, которые конструктивно не связаны с самим зданием. Есть вопросы к качеству проектирования и проведению изысканий, ответы на которые будут даны в ходе идущего сейчас судебного разбирательства», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, администрация ЗАТО Александровск и руководство детского сада приняли меры для обеспечения безопасности воспитанников. Деревянные помосты на входных группах нивелируют произошедшие изменения – правильный уклон и высоту ступеней. Также будет проведена ревизия инженерных коммуникаций. Угрозы непосредственно зданию нет.

«В суд подано исковое заявление, чтобы определить, кто будет нести ответственность за эту ситуацию и возмещать нанесенный ущерб. Уже направлено ходатайство о привлечении судебного эксперта. Параллельно с судебными разбирательствами будут прорабатываться проектные решения по восстановлению входных групп, благоустройства и пострадавшей отмостки здания. Работы будут проведены в 2022 году», – подчеркнул и.о. министра.