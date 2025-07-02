Уходим от мазутозависимости, переводим котельные на биотопливо

Губернатор Андрей Чибис 1 июня провёл рабочую встречу с представителями АО «Биоэнерго». Стороны обсудили проекты модернизации системы теплоснабжения региона и ухода от мазутозависимости в небольших населённых пунктах, а также реализацию климатических проектов и проекта по утилизации покрышек.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что в рамках плана «На Севере – жить!» регион ведёт активную работу по обновлению коммунальной инфраструктуры.

«Тему модернизации мы давно вместе двигаем в Мурманской области. В Умбе ушли от мазута на торф, щепу и пеллеты, новые котельные на биотопливе по концессии сейчас в процессе создания в районе Дровяное города Мурманска и н.п. 25 км ж/д Мончегорск-Оленья. Спасибо за совместную работу в направлении ухода от мазутозависимости. Сегодня обсудим также возможности по теме переработки шин, для нас это чувствительный вопрос, мы точно заинтересованы», – отметил губернатор.

Напомним, в рамках заключенного ранее концессионного соглашения в Умбе введены в эксплуатацию 4 биокотельные, для работы которых используется торф, щепа и пеллеты. В итоге средний объём экономии расходов на топливо с учётом волатильности мазута оценивается в 95 млн рублей в год. Также значительно сокращён углеродный след, созданы дополнительные рабочие места. В настоящее время согласно ещё двум концессионным соглашениям строятся котельные на биотопливе в Дровяном, населённом пункте 25 км ж/д Мончегорск-Оленья.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, руководитель Мурманского филиала АО «Биоэнерго» Георгий Палагин отметил, что в рамках нового проекта предлагается поэтапная модернизация систем теплоснабжения региона с переводом на биотопливо в Зеленоборском, Верхнетуломском, Кольском округе и Росляково в ближайшие 3 года. Инвестором выступит компания «Биоэнерго» совместно с ПАО «Татнефть». Общий объём инвестиций – 1,74 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549618/#&gid=1&pid=4