Уходить в отпуск осенью россияне стали реже

Те, кто все же планирует осенний отпуск, чаще собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, во время которого выяснили, где россияне проводят осенние отпуска. В опросе приняли участие экономически активные трудоустроенные граждане из всех округов страны.

По сравнению прошлым годом, осенних отпусков стало меньше: 54% — в 2022 году, 62% — сейчас. 3 из 10 россиян строят планы: 15% будут отдыхать дома, по 6% планируют поездку на дачу или путешествие по России, 3% проведут отпуск за границей.

Мужчины чаще женщин собираются провести свой осенний отпуск на даче: 9% против 2% соответственно.

В поездку по России чаще планируют отправиться респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (8%), среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.

Отпуск за рубежом чаще планируют россияне с доходом от 50 тысяч рублей в месяц (5%), среди популярных направлений — Беларусь, для посещения которой не нужны ни виза, ни загранпаспорт, а также Турция и Египет.

Время проведения опроса: 13—15 сентября 2023 года.