Уходящий 2021 год впервые в истории российской статистики стал годом трёх переписей

Как сообщает Мурманскстат, наиболее ценным источником информации являются масштабные статистические наблюдения – переписи. Впервые в истории российской статистики в один год были проведены три переписи: Экономическая перепись малого бизнеса, сельскохозяйственная микроперепись и Всероссийская перепись населения. Переписи охватывали разный круг участников, проходили каждая в свои сроки и преследовали свои цели, но их объединяла одна задача – собрать наиболее полную информацию, необходимую органам власти и управления, деловым и научным кругам, общественности и СМИ, учащейся молодёжи.

Каждая из переписей обладала своими особенностями и нововведениями. С начала 2021 года стартовала Экономическая перепись малого бизнеса, охватившая все малые и микропредприятия, а также индивидуальных предпринимателей, её периодичность – один раз в пять лет. Результаты переписи необходимы для принятия системных мер по развитию малого бизнеса. Новшеством статистического наблюдения стала возможность для предпринимателей представить сведения о своей бизнес-деятельности на портале «Госуслуги». Предварительные итоги статистического обследования будут подведены в декабре 2021 года, окончательные – в июне 2022 года.

В истории России были проведены две сельскохозяйственные переписи – в 2006 и в 2016 годах, а в августе 2021 года впервые в стране состоялась сельскохозяйственная микроперепись (СХМП-2021). В отличие от предшествующих наблюдений микроперепись носила не сплошной, а выборочный характер и была необходима для получения информационного среза о произошедших с 2016 года структурных изменениях в сельском хозяйстве. В ходе СХМП-2021 были использованы технологические новации – для контроля за качеством собранной информации применялись беспилотные летательные аппараты и системы спутникового мониторинга. Первые оперативные итоги сельхозмикропереписи будут получены до конца декабря 2021 года, окончательные итоги, а также обеспечение доступа к микроданным СХМП-2021– в декабре 2022 года.

Всероссийская перепись населения – самое масштабное статистическое наблюдение, которое проводится один раз в десять лет. Её целью является формирование официальной статистической информации о численности и структуре населения в сочетании с его социально-демографическими характеристиками. Главное новшество переписи – предоставление возможности для россиянин заполнить переписные листы на портале Госуслуг. В регионе, как и в России, 15 ноября т.г. был завершён главный этап переписной кампании – сбор сведений от населения. В настоящее время специалисты Мурманскстата приступили к обработке полученных данных. Результаты переписи будут подведены поэтапно: предварительные итоги – до 30 апреля 2022 года, окончательные – до конца 2022 года.