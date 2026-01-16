Уходят сильные морозы из Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 января на Кольском полуострове сохранится морозная погода. 17 января ожидается влияние восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, увеличение количества облачности, смещение атмосферных фронтов через Кольский полуостров, снег, постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 16 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём -8-13º, местами до -18º. Гололедица.

17 января - ветер южный, юго-западный умеренный, в Терском районе местами сильный, метель. Снег, утром и днем местами сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°, местами до -12°. Гололедица.

18 января - ветер западный, северо-западный умеренный. Местами снег. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Гололедица.