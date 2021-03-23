Ухудшающая погода в районе Мончегорска затрудняет эвакуацию пострадавшей туристической группы

По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», в 12.00 23 марта в районе Мончегорска наблюдался сильный ветер в порывах 16-20 м/с, снег, температура воздуха -4 градуса.

В течение дня 23 марта и ночью 24 марта ожидается ветер юго-западный в порывах 15-20 м/с, днём 24 марта ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, со второй половины дня – усиление ветра в порывах до 15-20 м/с.

Вечером 23 марта – снег, ночью и основную часть дня 24 марта преимущественно без осадков, во второй половине дня снег, мокрый снег.

Температура воздуха днём 23 и ночью 24 марта 0 - -4 градуса, днём 24 марта +2 - +5 градусов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ухудшающаяся погода затрудняет эвакуацию пострадавшей туристической группы из района горы Маннепахк.