Ухудшение погодных условий спровоцировало всплеск обращений северян в социальных сетях

С 8 по 14 ноября Центр управления регионом Мурманской области обработал 1083 сообщения от северян в социальных сетях. Это на 83% больше, чем неделей ранее. Основными темами обсуждения стали проблемы с отоплением, уборка дорог и общественных пространств от снега, обеспечение льготными лекарствами и содержание контейнерных площадок. Об этом сообщила на оперативном совещании в правительстве региона заместитель руководителя ЦУР Евгения Ульянова.

Рост активности жителей в соцсетях во многом был связан с неблагоприятными погодными условиями. В блоке «ЖКХ» северяне сигнализировали о недостаточной подаче тепла, неудобствах, связанных с плановыми отключениями во время ремонта теплотрасс и необходимостью развоздушивания систем после восстановления подачи тепла. Наибольшее количество сообщений поступило из Мурманска, Печенгского округа и ЗАТО г. Североморск.

«Ухудшение погодных условий спровоцировало всплеск обращений, связанных с уборкой снега и наледи. Жители просили расчистить дороги, улицы и лестницы, а также обработать их противогололедными материалами», — отметила Евгения Ульянова.

Специалисты ЦУР обратили внимание на несколько случаев нарушения сроков отработки сообщений. Так, в Мурманске ремонт колодца на улице Папанина несколько раз переносился с октября до конца ноября. После вмешательства ЦУР Министерство энергетики и ЖКХ региона взяло вопрос на контроль, работы планируется завершить до 18 ноября. В Апатитах сигнал о несанкционированных надписях на доме №3 по улице Геологов, поступивший ещё 8 сентября, также потребовал дополнительного контроля. Управляющая компания приступила к закрашиванию граффити и планирует завершить работы до конца текущей недели.

Всего за минувшую неделю отработано 66% поступивших сообщений. Среди оперативно решенных проблем: в Мурманске отремонтирована лестница на улице Александрова, в Мончегорске ограничен доступ в заброшенное здание на улице 10-й Гвардейской Дивизии, в Кандалакше восстановлено ограждение контейнерной площадки на улице Наймушина.

Евгения Ульянова также отметила оперативную работу коллег из Министерства образования и администраций Североморска, Александровска, Апатитов, Кандалакшского и Кольского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о ходе решения проблем.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557139/#&gid=1&pid=1