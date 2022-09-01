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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.22 14:15

УК «Кировская Горэлектросеть»: пока позволяют погодные условия мы будем продолжать работы по ремонту крыш

В Кировске более 1450 кв. метров мягкого кровельного покрытия на плоских крышах отремонтировано управляющей компанией «Кировская горэлектросеть».

Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, сейчас ведутся работы по ремонту скатных металлических кровель. Управляющая компания проводит замену кровельного покрытия дома №7а по проспекту Ленина. Также отремонтировано около 2500 погонных метров межпанельных швов. Работы будут продолжаться до наступления холодов. По технологическому процессу ремонт швов допускается при температуре до -5 градусов.

— Ремонт скатных металлических кровель отличается повышенной сложностью и более высокими требованиями к профессионализму работников. Мы будем продолжать работы до тех пор, пока это позволяют погодные условия. После выпадения снега вскрывать кровли уже недопустимо. Но до тех пор мы постараемся успеть как можно больше, — отметил заместитель директора УК «Кировская Горэлектросеть» Сергей Шмельков.

 

 

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265596%2Fwall-148376343_55764

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